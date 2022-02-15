Москва, 15 февраля 2022, 19:17 — REGNUM Более десяти тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» почтили память воинов-интернационалистов.
В День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, в регионах страны «Молодая Гвардия Единой России» провела серию памятных акций. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.
Так, в Санкт-Петербурге активисты возложили цветы в парке Интернационалистов Санкт-Петербурга, в Пермском крае — к памятнику «Разорванное братство», а в Омской области участники привели в порядок памятники на Старо-Восточном и Старо-Северном кладбищах. Акции также прошли в Республике Татарстан, Саратовской, Тамбовской областях, Пермском крае и других регионах России.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
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