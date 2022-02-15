Москва, 15 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Более десяти тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» почтили память воинов-интернационалистов.

Пресс-служба МГЕР Акция памяти в Санкт-Петербурге

В День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, в регионах страны «Молодая Гвардия Единой России» провела серию памятных акций. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, исполнял свой служебный долг за пределами России. Рискуя своими жизнями, они защищали жизни многих других людей. Отдать дань памяти Героям, сегодня пришли более 10 тысяч активистов: они не только возложили цветы к памятникам, но и очистили их от снега. Мы обязаны помнить и передавать подрастающему поколению», — отметил Антон Демидов.

Так, в Санкт-Петербурге активисты возложили цветы в парке Интернационалистов Санкт-Петербурга, в Пермском крае — к памятнику «Разорванное братство», а в Омской области участники привели в порядок памятники на Старо-Восточном и Старо-Северном кладбищах. Акции также прошли в Республике Татарстан, Саратовской, Тамбовской областях, Пермском крае и других регионах России.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

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