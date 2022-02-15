Салехард, 15 февраля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Ямальском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью работнику буровой установки на газоконденсатном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Gazprom.ru Добыча газа

Предварительно установлено, что 15 декабря 2021 на роторной площадке буровой установки газоконденсатного месторождения помощник бурильщика проводил вручную работы по очистке поднимаемого из скважины инструмента. В ходе очистки руку 24-летнего рабочего затянуло и стало крутить по направлению вращения стальной бурильной трубы. В итоге помощник бурильщика получил тяжкий вред здоровью.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивантеевском районе Саратовской области 18-летнего юношу при производстве работ на ленточном конвейере затянуло в металлическую конструкцию.