На Ямале возбуждено дело по факту тяжёлой травмы помощника бурильщика
Салехард, 15 февраля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Ямальском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью работнику буровой установки на газоконденсатном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Предварительно установлено, что 15 декабря 2021 на роторной площадке буровой установки газоконденсатного месторождения помощник бурильщика проводил вручную работы по очистке поднимаемого из скважины инструмента. В ходе очистки руку 24-летнего рабочего затянуло и стало крутить по направлению вращения стальной бурильной трубы. В итоге помощник бурильщика получил тяжкий вред здоровью.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивантеевском районе Саратовской области 18-летнего юношу при производстве работ на ленточном конвейере затянуло в металлическую конструкцию.