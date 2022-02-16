Москва, , 08:00 — REGNUM Минфин и Минсельхоз до апреля проработают вопрос о финансировании льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Свекольное поле (сс) Ehrecke

Она поручила Минфину и Минсельхозу проработать выделение в первом полугодии 2022 года 20 млрд рублей на финансирование льготных кредитов сельхозтоваропроизводителей за счет дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году. Срок определен до 31 марта 2022 года.

Предполагается также, что изменятся правила предоставления субсидий банкам — будет проработан вопрос включения дополнительных условий к кредитным организациям, предусматривающих закрепление уровня доходов банков по льготным кредитам.

Ранее в ходе совещания по льготному кредитованию АПК Абрамченко отмечала, что одна из ключевых задач, которые стоят перед отраслью, это полная обеспеченность необходимыми финансовыми и другими ресурсами аграриев перед полевыми работами.

Ранее депутаты Госдумы высказывали обеспокоенность ситуацией, связанной с льготным кредитованием перед началом весенне-полевых работ.

«Нам необходимо предусмотреть соответствующее достойное финансирование наших аграриев», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Лимит субсидий на льготные краткосрочные кредиты для сельхозпроизводителей на 2022 г. установлен на уровне около 1,5 млрд рублей, следует из данных Минсельхоза. Позже Минсельхоз уточнил, что с 15 февраля увеличивает лимиты льготного кредитования субъектам до уровня, установленного на аналогичный период 2021 года.

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