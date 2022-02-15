Аргаяш, Челябинская область, 15 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Аргаяшском районе Челябинской области суд обязал должника по алиментам уплатить неустойку в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

С 2013 года общая сумма задолженности на содержание несовершеннолетнего сына превысила 750 тыс. рублей. При этом законодательство РФ предусматривает, что за каждый день просрочки алиментщик должен платить одну десятую процента от размера долга.

В результате суд по иску прокурора обязал должника уплатить 500 тыс. рублей. В прокуратуре отмечают, что это решение находится на исполнении.