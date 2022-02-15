Сыктывкар, , 19:10 — REGNUM Сыктывкарский городской суд признал бывшего главу республиканского министерства природы Алексея Кузнецова виновным в клевете, сообщает пресс-служба суда.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Напомним, в суд с иском к министру природы обратился бывший печорский природоохранный прокурор Дмитрий Перминов. Он заявил, что чиновник опорочил его честь, когда заявил, что он является браконьером и хранит у себя 400 килограмм рыбы.

Суд установил, что министр Кузнецов действительно оскорбил и опорочил Перминова, а распространяемые им сведения признали несоответствующими действительности.

Решением суда министерство заплатит Перминову в качестве компенсации морального вреда 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кузнецов покинул пост министра в январе 2022 года после того, как глава республики отправил в отставку правительство региона.