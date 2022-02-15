Воронеж, , 19:09 — REGNUM Загрязнение пруда в Центральном парке Воронежа может привести к болезням и гибели живущих в нём уток, считает директор Центра охраны животных «Наша природа» Елена Шерстяных. Виновниками локальной экологической катастрофы могут стать воронежцы, которые бросают в пруд хлеб и мусор.

Загрязнение водоёмов Wikipedia.org

Отходы создают идеальную среду для развития опасных бактерий и являются источником заболеваний для водоплавающих птиц. Из-за этого утки будут болеть и погибать не только от неправильного питания, но и от загрязнения среды.

Экологи напоминают, как правильно подкармливать птиц: им нельзя давать хлебобулочные изделия, сладкое, солёное и любую испорченную или заплесневелую пищу. Подкормить уток можно пророщенными или запаренными злаками, смоченными крупами, овсяными хлопьями, сырыми или отваренными овощами, листьями салата, мелко нарезанной сырой рыбой или комбикормом для домашних уток. Подкорм не нужно бросать в воду, чтобы продукты не тонули и не загрязняли водоём. Оставить его можно на льду или на берегу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях распространились фотографии пруда в Центральном парке, заваленного мусором и продуктами. В мэрии заявили, что пруд регулярно чистят, но воронежцы игнорируют просьбы не кормить птиц хлебом, поэтому в пруду скапливаются отходы.

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