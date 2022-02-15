Бишкек, 15 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Объем денежных переводов, поступивших в Киргизию от трудовых мигрантов за 2021 год, оказался рекордным. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Киргизы

В минувшем году киргизстанцы перевели на родину свыше $2 млрд 756,2 млн (211 млрд 62 млн рублей), что на $379,1 млн (29 млрд 28 млн рублей) или почти на 16% больше, чем они переслали годом ранее.

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Также следует отметить, что если в январе 2021 года киргизские трудовые мигранты перевели в Киргизию лишь $151,5 млн (11 млрд 601 млн рублей), то уже к сентябрю переводы выросли почти вдвое и достигли $295,5 млн (22 млрд 628 млн рублей).

Больше всего денег перечислили киргизстанцы, работающие в России — свыше $2 млрд 690,8 млн (206 млрд 54 млн рублей) или 97,6% от общей суммы денежных переводов.

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