Москва, 15 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 17 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что теперь предупреждение действует до 17:00 17 февраля.