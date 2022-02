Лондон, , 18:56 — REGNUM Британская рок-группа TV Priest вернулась с One Easy Thing, своей первой новой работой в 2022 году. Об этом 15 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа TV Priest NME

One Easy Thing следует за синглами TV Priest 2021 года All Thing и Lifesize и сопровождается видеоклипом, снятым Джо Уитли.

Вокалист Чарли Дринкуотер рассказал о новом релизе: «Запись One Easy Thing стала ключом к раскрытию более прямого и личного подхода к написанию песен. Это о том, как справляться с мелочами повседневной жизни; о беспокойстве, давлении и сражениях внутри вашей собственной головы ‑ и как не бояться показать это в своих песнях».

