Лондон, 15 февраля 2022, 18:56 — REGNUM Британская рок-группа TV Priest вернулась с One Easy Thing, своей первой новой работой в 2022 году. Об этом 15 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа TV Priest
Группа TV Priest
NME

One Easy Thing следует за синглами TV Priest 2021 года All Thing и Lifesize и сопровождается видеоклипом, снятым Джо Уитли.

Вокалист Чарли Дринкуотер рассказал о новом релизе: «Запись One Easy Thing стала ключом к раскрытию более прямого и личного подхода к написанию песен. Это о том, как справляться с мелочами повседневной жизни; о беспокойстве, давлении и сражениях внутри вашей собственной головы ‑ и как не бояться показать это в своих песнях».

Читайте ранее в этом сюжете: Ленинградский рок-клуб увековечат мемориальной доской