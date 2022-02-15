Москва, 15 февраля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Москве 15 февраля затруднено движение на автодорогах, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

По данным на 18:48, пробки в столице достигли девяти баллов. Затруднено движение в центре города, на ТТК и МКАД, а также некоторых вылетных магистралях. На интерактивной карте отмечены многочисленные места дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозу, дорожная ситуация начнёт улучшаться после 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.