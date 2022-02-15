Москва, , 18:54 — REGNUM Пик общественного внимания к развитию науки и технологий пришелся на 2021 год, однако на практике комплексная работа по этим ключевым направлениям на федеральном уровне велась уже достаточно давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына. Отвечая на вопрос, как Год науки и технологий повлиял на научную общественность и что знакового произошло в обществе, она эксперты также отметила:

«Стоит выделить несколько этапов поддержки научной деятельности и технологических инноваций. В первую очередь, значительные ресурсы вложены в создание системы конкурентоспособного образования по естественным и гуманитарным наукам на уровне школ, произошло масштабное обновление материально-технической базы, внедряются новые программы обучения. Сеть детских технопарков «Кванториум» окутывает даже самые отдаленные географические точки, на базе уникального центра «Сириус» сформировалась площадка, аккумулирующая талантливую молодежь со всей России.

На уровне субъектов, благодаря эффективному диалогу региональной власти и федерального центра создается инфраструктура научных кластеров. Например, в Калининградской и Тюменской областях появляются первые в стране карбоновые полигоны, система научно-образовательных центров возникает от Калининграда до Якутии. Россия становится экспортером научных разработок и технологических подходов.

Еще один вектор — поддержка науки на законодательном уровне. Помимо масштабной грантовой поддержки исследований, отдельным блоком выносятся вопросы о государственной поддержке молодым ученым. В России уже действуют жилищные сертификаты для этой категории, ожидается, что в 2022 году объемы программы будут значительно увеличены, модернизация ждет всю университетскую инфраструктуру начиная от общежитий и заканчивая лабораториями. Развитие науки в России стало комплексным явлением, учитывая задел 2021 года, тенденция на поддержку научно-технического прогресса будет продолжена».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год Годом науки и технологий. Вместе с этим было поставлено несколько важных целей: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ и формировать комплексное представление граждан о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий. Всего в 2021 году состоялось более 6,5 тысяч мероприятий. Они прошли во всех регионах России, в них приняло участие более 12,2 млн человек в офлайн-формате и 275 млн в онлайн-формате.