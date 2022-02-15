Барнаул, , 18:53 — REGNUM В Алтайском крае по итогам 2021 года произошло увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: показатель превысил допандемийный уровень и составил более 302 тысяч человек. Об этом 15 февраля сообщает сайт правительства региона по итогам заседания экспертного совета по предпринимательству при профильном комитете Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).

По оценке депутата АКЗС, директора по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, в пандемийный период нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в период реально помогает бизнесу. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Безусловно, данный национальный проект очень важен для нашей страны. Особенно в пандемию — снижение налоговой нагрузки за счёт переходного налогового режима и другие меры стали неоценимой помощью. Потому что в принципе снижение налоговой нагрузки дает рост экономики и развитие предпринимательской деятельности. В условиях пандемии это ещё более актуально, тем более, если государство в рамках данного национального проекта намерено достичь таких показателей, как 25 миллионов человек, вовлечённых в малый и средний бизнес.

И в целом, если мы говорим про улучшение условий предпринимательской деятельности, мы говорим про этот нацпроект. Экономику нужно и можно подогревать за счёт каких-то льгот. Кстати, ставка кредитования в 7% очень актуальна, особенно сейчас, когда у нас ключевая уже 9,5%. Это, конечно, тоже большая поддержка».

Как сообщало ИА REGNUM, для снижения налоговой нагрузки, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО.

В Алтайском крае на реализацию государственной программы по развитию малого и среднего предпринимательства, включающую мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края и ряда других в 2021 году направлено 479 миллионов рублей, в том числе 441 миллион рублей получено из федерального бюджета.