Вологда, , 18:51 — REGNUM В Вологде на лечении с COVID-19 находятся 688 человек, 39 из них — в тяжелом состоянии. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эксперты говорят это плато — количество новых случаев коронавирусной инфекции держится в районе цифры 2600. Огромное количество вологжан болеет прямо сейчас», — написал Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области выявили 2600 носителей коронавируса, шесть ковид-пациентов скончались.