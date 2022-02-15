Барнаул, , 18:51 — REGNUM В условиях продолжающейся уже третий год пандемии COVID-19 и ассоциирующимися с ней ростом смертности российским властям удалось удержать ситуацию в здравоохранении под контролем: полного коллапса медицинской помощи не происходило даже в самый разгар волн эпидемии. Об этом 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край).

По его оценке, немаловажную роль в этом имело среди прочего и широкое развитие частного здравоохранения.

«Лояльное отношение государства к частным медицинским клиникам, несомненно, сыграло роль соломки, которую удалось своевременно подстелить. Прежде всего, речь идет о все расширяющемся частно-государственном партнерстве в сфере здравоохранения на различных условиях.

Так, региональные фонды ОМС и минздравы охотно делегируют частным медклиникам квоты на наиболее востребованные виды медицинской помощи. Например, в Алтайском крае в системе ОМС уже несколько лет работают и обеспечивают население доступной помощью крупные коммерческие медицинские центры «Пигмалион», «Добрый доктор», «Исида», «Территория здоровья».

Среди бесплатно оказываемых этими клиниками видов медицинской помощи можно назвать амбулаторный прием, дневной стационар, оперативное лечение, разнообразные диагностические исследования.

Стоит ли говорить, что в критические периоды пандемии, сопровождавшиеся ограничением плановой медпомощи, основная нагрузка по курации нековидных пациентов пришлась именно на частные клиники. И они не в последнюю очередь благодаря поддержке органов власти успешно справились с резко возросшей нагрузкой.

Построенный в Барнауле частным инвестором в рамках партнерства с государством центр реабилитации «Территория здоровья» осуществляет восстановление пациентов с самой разнообразной нозологией, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции, и все это возможно бесплатно по квотам.

Медцентр «Пигмалион» по согласованию с краевым минздравом обеспечивает оказание выездной помощи в районах края, которую осуществляют многопрофильные медицинские бригады», — отметил Павел Шумихин.

По его словам, подобная работа частных клиник несомненным образом сгладила последствия жесточайшего кризиса в государственном здоавоохранении, связанного с эпидемией COVID-19.

«В пандемийные годы роль частных медицинских организаций значительно выросла и в ближайшем будущем не исключено их еще более широкое привлечение в систему ОМС и даже планирование с учетом их работы определенных целевых показателей в здравоохранении», — считает доктор Шумихин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2021 года, в России вступил в силу закон о бесплатных прививках в частных клиниках. В список входят вакцины от гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекций, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита и полиомиелита.

«У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», — отмечал глава российского правительства Михаил Мишустин.