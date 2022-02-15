Ижевск, , 18:49 — REGNUM В третий раз власти Удмуртии не смогли реализовать пакет акций АО «Удмуртское автодорожное предприятие» (Удмуртавтодор). Аукцион, который должен был состояться 11 февраля, был отменен в связи с отсутствием заявок на участие.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По словам министра имущественных отношений республики Анны Боталовой, в настоящее время готовится распоряжение о корректировке прогнозного плана приватизации имущества республики на 2022 год, после чего нужно ждать решения правительства региона об исключении «Удмуртавтодора» из данного плана, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Глава минтранса республики Алексей Горбачев, подтвердил, что предприятие сохранится в собственности Удмуртии. Также он отметил, что ранее глава республики Александр Бречалов провел совещание, на котором были рассмотрены варианты развития предприятия в связи с отсутствием потенциальных покупателей.

«Будем предприятие реанимировать, дальше развивать, потому что сейчас оно в плачевном финансовом состоянии», — пояснил Горбачев.

Руководство «Удмуртавтодора» представило Совету директоров план по сокращению кредиторской задолженности. Бречалов же поставил задачу вывести предприятие на прибыль в течение трех лет.

Согласно форме раскрытия информации по состоянию на конец 2021 года, которая опубликована на портале АО «Удмуртавтодор», по итогам прошлого года сумма дохода предприятия от основной деятельности с учетом НДС за 2021 год составила 5,669 млрд рублей. При этом доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ в процентах к выручке за указанный период составила 99%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года приватизацию крупнейшего дорожного предприятия республики одобрили депутаты Госсовета Удмуртии. По предложению правительства, компанию нужно приватизировать, поскольку необходимо провести техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета республики.

Аукционы по продаже акций компании проводились дважды в 2021 году. В обоих случаях аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.

В декабре прошлого года стало известно, что акции предприятия могут продать путем публичного предложения. Цена 100% пакета акций предприятия составляет 3,327 млрд рублей, минимальная стоимость, по которой может быть продан полный пакет акций, составляет половину от начальной цены — 1,663 млрд рублей.

При этом премьер-министр Ярослав Семенов тогда же отмечал, что на плечи нового собственника ляжет и кредиторская задолженность предприятия, которая за десятилетия составила около 2 млрд рублей.

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