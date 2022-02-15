Нижний Новгород, 15 февраля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку скандальной ситуации, произошедшей в роддоме №7 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в медицинском ведомстве сегодня, 15 февраля.

Pexels.com Младенец

Причиной тому стал отказ сотрудников роддома отдать новорожденного ребёнка матери-беженке из Донецка из-за того, что она не оплатила 37 тысяч рублей за оказанные ей медицинские услуги.

При этом в самом медицинском учреждении утверждают, что не требовали с роженицы плату за услуги, и не отказывались вернуть ей младенца.