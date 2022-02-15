Барнаул, , 18:47 — REGNUM Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, власти Алтайского края известили о впечатляющем объеме экспорта продукции предприятий региона в 2021 году. Как сообщает 15 февраля телеграмм-канал краевого правительства, он составил 1 миллиард 145,4 миллиона долларов, что на 198,3 миллиона долларов США (или 20,9%) превышает показатели 2020 года.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов в комментарии ИА REGNUM отметил, что в данном феномене важную роль сыграл национальный проект «Международная кооперация и экспорт»:

«Тот факт, что экспорт продукции из Алтайского края в 2021 году впервые превысил миллиард долларов — не только символично, но и очень показательно. Это говорит о том, что, во-первых, пандемия коронавируса некритично повлияла на алтайский бизнес (во всяком случае, крупный и средний), а во-вторых, начали сказываться меры поддержки, в том числе связанные с продвижением нашей продукции на внешние рынки, оказываемые товаропроизводителям властями региона.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя — теперь, когда внешние рынки «распробовали» алтайскую продукцию (в первую, очередь продовольственные товары) и увидели ее конкурентоспособность, необходимо активнее привлекать инвесторов, которые могут вложиться в дальнейшее развитие экономики нашего региона».

Немалую роль в этой работе играет специальный продукт «Экспортер», разработанный Алтайским фондом МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет о поручительстве в лимите до 70% суммы привлекаемого кредита (включая оборотное финансирование) для компаний-экспортеров на цели исполнения экспортного контракта.

«Субъектам промышленного предпринимательства, которые поставляют на экспорт несырьевую продукцию, с ноября 2021 года предложены особые условия привлечения льготных займов на модернизацию производства. Для исполнения экспортных контрактов Фонд развития Алтайского края предложил программу «Поддержка экспортеров»: займы до 100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять лет», — уточняют в министерстве экономического развития Алтайского края.

По данным Сибирского таможенного управления, в крае наибольший прирост отмечен в объемах экспорта продовольственных товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров. География поставок продукции предприятий Алтайского края расширилась до 98 стран против 87 в 2020 году. Сильнее всего в абсолютном выражении возрос экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» нацелен на создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса, которые помогут ускорить и упростить выход на экспорт.

В конце 2021 года на базе Российского экспортного центра начала работать комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно». Она обеспечит доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок.

В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. Для исполнения экспортных контрактов Фонд развития Алтайского края предложил программу «Поддержка экспортеров»: займы до 100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять лет.