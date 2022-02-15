Москва, , 18:45 — REGNUM МВД России сократило комику Идраку Мирзализаду срок запрета на въезда в РФ до 14 лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash.

Идрак Мирзализаде Цитата из видео на YouTube

Мирзализаде сможет вернуться в Россию в 2035 году. «Мы в любом случае не удовлетворены этим решением, мы просим отменить решение министерства внутренних дел полностью», — поделился адвокат комика Сергей Бадамшин.

ИА REGNUM напоминает, что причиной пожизненного запрета Мирзализаде на въезд в Россию стала его шутка, вырванная из контекста выступления. Стендап комика привлёк внимание общественности, после чего Мирзализаде обвинили в разжигании межнациональной розни и арестовали на десять суток.

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