Мурманск, , 18:42 — REGNUM Телеведущая Юлия Барановская не смогла покинуть турбазу в Мурманской области из-за сильной метели. Об этом ведущая ток-шоу сообщила своим подписчикам в Instagram.

Юлия Барановская Скриншот с YouTube

«Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас», — написала Барановская.

Она также отметила, что День святого валентина, проведенный на севере, оказался для нее самым лучшим, и она смогла выспаться и насладиться вкусным завтраком и красивым рассветом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля из-за сильной метели в Мурманской области оказались закрытыми несколько дорог, в том числе и более 100 км федеральной трассы «Кола».