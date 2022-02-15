Москва, , 18:37 — REGNUM Российские военные после окончания совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость» вернутся в пункты постоянной дислокации. Этот процесс уже начался.

Военные учения Василий Иванов, ИА REGNUM

«Совместные учения войск России и Белоруссии были плановыми, и они доказали в очередной раз, что подобные учения очень полезны — они согласовывают совместные действия двух стран. Российская и белорусская армии всегда были в числе самых сильных и профессиональных защитников своих стран. Поэтому я считаю, что подобные учения, тренировки, десантирования, марш-броски, полеты, дежурства — это все очень полезные совместные мероприятия», — рассказа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генерал армии, председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«Но, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что мы не готовимся ни к какой войне с Украиной, но в обиду себя не дадим, решение об отводе войск правильно. Учения заканчиваются, войска отправляются в пункты постоянной дислокации. Но зато они уже готовы, и — не дай Бог! — придется действовать, они будут действовать как на учениях, а может быть, даже и еще решительнее», — подчеркнул Виктор Ермаков.

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