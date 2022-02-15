Берлин, , 21:30 — REGNUM Предприниматель и инвестор Даниэль Рук, ведущий дела с половиной финансовой элиты Франкфурта, подозревается в причастности к делам об отмывании денег, передаёт 15 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Сообщается, что за период с 2018 по 2021 год в пяти банках в районе Франкфурта было зарегистрировано почти 20 предполагаемых случаев отмывания денег, к которым может быть причастен Рук. Речь идёт о Deutsche Bank, Commerzbank, немецком филиале крупного парижского банка BNP Paribas, Taunussparkasse и Degussa Bank. Последний принадлежит Христиану Олеарию и Максу Варбургу, двум мажоритарным владельцам гамбургского частного банка.

Отмечается, то ни один из банков не захотел комментировать данную информацию, сославшись на недопустимость публичного обсуждения отношений с клиентами. Адвокат Дэниеля Рука также отказался от комментариев.

Причин, по которой институты сообщали о предполагаемых случаях отмывания денег, заключается в том, что экономическая подоплека вносимых или выплачиваемых средств неясна. Некоторые средства также поступали из иностранных офшорных финансовых центров. Если у банков есть признаки того, что по их счетам перемещаются «грязные» деньги, они должны немедленно сообщить об этом в Таможенное подразделение финансовой разведки. Впоследствии основная сделка не может быть осуществлена, если только это не помешает расследованию уголовного преступления.