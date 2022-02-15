Каир, , 18:34 — REGNUM Зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах компания Dragon Oil обнаружила крупное месторождение нефти в Суэцком заливе в Египте. Об этом сообщает 15 февраля министерство нефти Египта.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Запасы нефти в месторождении предварительно оцениваются в 100 млн баррелей. При этом не исключается обнаружение дополнительных запасов после начала его разработки.

В египетском министерстве отмечают, что речь идёт о крупнейшей находке нефти в Суэцком заливе за последние два десятилетия.