В Суэцком заливе обнаружено крупнейшее за 20 лет месторождение нефти
Каир, 15 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах компания Dragon Oil обнаружила крупное месторождение нефти в Суэцком заливе в Египте. Об этом сообщает 15 февраля министерство нефти Египта.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
Запасы нефти в месторождении предварительно оцениваются в 100 млн баррелей. При этом не исключается обнаружение дополнительных запасов после начала его разработки.
В египетском министерстве отмечают, что речь идёт о крупнейшей находке нефти в Суэцком заливе за последние два десятилетия.