Улан-Батор, , 18:33 — REGNUM Губернатор столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписал распоряжение об отмене запрета продажи алкоголя первого числа каждого месяца.

Алкоголь Progorodnn.ru

Также отменено ограничение на время работы заведений сферы услуг. С 15 февраля в столице Монголии, в городе Улан-Баторе магазинов и заведения общественного питания смогут работать до полуночи до 5 утра.

«Мы считаем, что не надо запрещать алкогольные напитки, а вместо этого должны поддерживать умеренное употребление алкоголя. Исследования и опросы показывают, что запрет продажи алкоголя приводит к росту незаконной торговли алкогольными напитками и бытового алкоголизма. В связи с этим мэр решил поддержать культурное и умеренное употребление спиртного», — заявили в администрации губернатора.

Отметим, впервые в Монголии решение о запрете продажи алкогольных напитков первого числа каждого месяца было вынесено в июле 2009 года. Тогда заведениям общественного питания разрешили работать до 00:00.