Берлин, , 20:43 — REGNUM Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн сталкивается с новыми проблемами в Германии. Местные следователи заинтересовались, правомерно ли азиатский монарх платил налоги на имущество и наследство в Баварии, где он проводит большую часть своего времени. Об этом сообщает 15 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вачиралонгкорн, являясь противоречивой фигурой у себя дома в Таиланде, подвергся словесным нападкам из Берлина в октябре 2020 года, когда бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично предупредил короля, что «политика в отношении Таиланда не должна проводиться с немецкой земли». Он отметил, что Германия «всегда будет возражать против присутствия в стране гостей, которые управляют своими государственными делами из Германии».

Впоследствии правительство Германии заявило, что оно удовлетворено заверениями в том, что король Вачиралонгкорн не ведет официальных тайских дел в Германии, и настроения несколько успокоились, поскольку монарх держался подальше от страны на протяжении большей части 2021 года. Однако деятельность короля вновь привлекла внимание с тех пор, как его обнаружили на территории ФРГ в ноябре прошлого года.

«Для правительства Германии просто наивно предполагать, что король Вачиралонгкорн, который большую часть года проводит в Германии, не ведет отсюда политические дела», — заявила член комитета по иностранным делам немецкого парламента Севим Дагделен.

«Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок должна объявить короля Таиланда персоной нон грата, если она хочет помешать ему продолжать отдавать приказы о массовых нарушениях прав человека в Таиланде, находясь в Германии», — отметила она.