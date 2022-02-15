Берлин, 15 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн сталкивается с новыми проблемами в Германии. Местные следователи заинтересовались, правомерно ли азиатский монарх платил налоги на имущество и наследство в Баварии, где он проводит большую часть своего времени. Об этом сообщает 15 февраля немецкое издание Spiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Вачиралонгкорн, являясь противоречивой фигурой у себя дома в Таиланде, подвергся словесным нападкам из Берлина в октябре 2020 года, когда бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично предупредил короля, что «политика в отношении Таиланда не должна проводиться с немецкой земли». Он отметил, что Германия «всегда будет возражать против присутствия в стране гостей, которые управляют своими государственными делами из Германии».

Впоследствии правительство Германии заявило, что оно удовлетворено заверениями в том, что король Вачиралонгкорн не ведет официальных тайских дел в Германии, и настроения несколько успокоились, поскольку монарх держался подальше от страны на протяжении большей части 2021 года. Однако деятельность короля вновь привлекла внимание с тех пор, как его обнаружили на территории ФРГ в ноябре прошлого года.

«Для правительства Германии просто наивно предполагать, что король Вачиралонгкорн, который большую часть года проводит в Германии, не ведет отсюда политические дела», — заявилачлен комитета по иностранным делам немецкого парламента Севим Дагделен.

«Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок должна объявить короля Таиланда персоной нон грата, если она хочет помешать ему продолжать отдавать приказы о массовых нарушениях прав человека в Таиланде, находясь в Германии», — отметила она.