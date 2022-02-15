Минск, , 18:29 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал данные о производстве продукции сельского хозяйства в денежном выражении. Из отчёта за 15 февраля следует, что аграрный сектор постсоветской республики переживает не лучшие времена.

Сельское хозяйство REGNUM

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«В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1252,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января 2021 г. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1219,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,98% к уровню соответствующего периода предыдущего года», — сказано в официальном сообщении.

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По данным Белстата, на начало года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 147,5 тыс. тонн, молока — 643,6 тыс. тонн, яиц получено 292,3 млн. штук. При этом на долю сельхозорганизаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 93,4% производства яиц.

В отчёте органа официальной статистики отмечено, что на 1 февраля в сельхозорганизациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн голов, а также 2,3 млн голов свиней.