Берлин, 15 февраля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Первый контингент подкрепления немецких сил прибыл 14 февраля в литовский Каунас после объявленных неделю назад Берлином планов направить более 300 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает 15 февраля немецкое издание Spiegel.

Eucom.mil Немецкие солдаты

70 военнослужащих прибыли на немецком самолете Люфтваффе A400M в аэропорт Каунаса. В их арсенале находятся 100 гаубичных пушек и штурмовое оружие.

«Это мощный сигнал о том, что Германия готова и способна немедленно усилить боевую группу по мере необходимости», — заявил подполковник Даниэль Андре, немецкий командующий войсками НАТО в Литве.

Решение укрепить восточный фланг НАТО было принято на фоне заявлений Запада о подготовки «россйиского вторжения» на Украину.

Сообщается, что прибывшие немецкие войска присоединятся к уже действующей боевой группе усиленного передового присутствия НАТО (EFP), которые были сформированы в регионе после после присоединения Крыма к России в 2014 году.