Москва, 15 февраля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Таджикистане работает около 300 предприятий с российским участием, сообщил 15 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Government.ru Алексей Оверчук

«Объём российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 млрд долларов США. В Таджикистане работает порядка 300 предприятий с российским участием. И мы предпринимаем шаги для закрепления такой положительной динамики», — приводит слова вице-премьера сайт правительства России.

Отмечается, что в мероприятии также принял участие премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, стороны обсуждали сотрудничество в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, массовых коммуникаций, межрегиональное сотрудничество и партнёрство в культурно-гуманитарной сфере.

Оверчук заявил о стратегическом партнёрстве России и Таджикистана и заинтересованности в широкоформатном диалоге.