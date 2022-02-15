Хасково, Болгария, 15 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Окружная прокуратура города Хасково (юго-восточная Болгария) предъявила официальное обвинение в умышленном убийстве 42-летнему гражданину Мексики, подозреваемому в расправе над известным болгарским спортсменом. Об этом 15 февраля сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно официальной информации, следствие частично доказало факты причастности обвиняемого лица к расстрелу из автоматического оружия 33-летнего бывшего бойца смешанных единоборств Тургая («Тутти») Салли в частном секторе Хасково.

В минувшее воскресенье тяжелораненый Салли был доставлен в одну из местных больниц, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

По болгарским законам, если суд докажет вину мексиканского гражданина, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.