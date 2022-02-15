Лос-Анджелес, США, , 18:25 — REGNUM Поклонники предпринимательницы Ким Кардашьян переживают за её безопасность и здоровье. Об этом 15 февраля пишет The Sun.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, причиной обеспокоенности фанатов стали «тревожные посты» рэпера Канье Уэста (Йе) в Instagram, посвящённые Кардашьян и её возлюбленному, комику Питу Дэвидсону. Многие пользователи Сети назвали поведение Уэста «навязчивым» и даже «жутким».

ИА REGNUM напоминает, что в своих соцсетях Канье Уэст, бывший супруг Кардашьян, не раз говорил о необходимости восстановить их семью. Он также распространял слухи о Пите Дэвидсоне и публично назвал его «придурком» — в одной из своих песен он также обещал «надрать задницу» комику.

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