Лос-Анджелес, США, 15 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Поклонники предпринимательницы Ким Кардашьян переживают за её безопасность и здоровье. Об этом 15 февраля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает СМИ, причиной обеспокоенности фанатов стали «тревожные посты» рэпера Канье Уэста (Йе) в Instagram, посвящённые Кардашьян и её возлюбленному, комику Питу Дэвидсону. Многие пользователи Сети назвали поведение Уэста «навязчивым» и даже «жутким».

ИА REGNUM напоминает, что в своих соцсетях Канье Уэст, бывший супруг Кардашьян, не раз говорил о необходимости восстановить их семью. Он также распространял слухи о Пите Дэвидсоне и публично назвал его «придурком» — в одной из своих песен он также обещал «надрать задницу» комику.