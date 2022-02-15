Канберра, , 18:24 — REGNUM Австралийский музыкант Кевин Паркер сообщил, что следующий альбом его психоделик-рок-группы Tame Impala будет готов «раньше, чем ожидалось». В преддверии выхода расширенной версии альбома The Slow Rush в эту пятницу, 18 февраля, Кевин Паркер поговорил с порталом The Sydney Morning Herald о новой музыке.

Онлайн-выступление группы Tame Impala The Line Of Best Fit

Когда его спросили, планирует ли он сотрудничество с крупными исполнителями, Паркер ответил: «Да, конечно, я имею в виду, надеюсь. В мире написания песен и совместных релизов ничего нельзя сказать наверняка, пока это буквально не будет выпущено. В работе с поп-артистами так много моментов, и что-то может выглядеть так, как будто это состоится, а потом не происходит, релиз отложат или еще что-то. Так что в этом смысле вы никогда не можете быть уверены, и в этом тоже есть своя прелесть».

Он также сказал, что «еще один альбом Tame Impala будет готов раньше, чем это ожидалось». Напомним, что между последними двумя альбомами Tame Impala — Currents и The Slow Rush — был совершен пятилетний перерыв.

Паркер добавил: «Tame Impala всегда в моих мыслях, поэтому я хочу сделать его в ближайшее время. Очевидно, что сейчас у меня больше возможностей для создания музыки, чем когда-либо, между продюсированием, написанием песен и всем остальным, но Tame Impala всегда будет для меня чем-то более особенным, чем все остальное, и тем, во что я вкладываю больше всего любви».

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