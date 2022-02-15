Салехард, , 18:18 — REGNUM На Ямале на площадях седьмого корпуса Тазовской школы-интерната развернулся стационар по лечению детей с COVID-19. Об этом сообщает администрация центральной районной больницы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 15 февраля в госпитале при интернате находятся 12 детей, заболевших COVID-19 .

«Болезнь у всех детей протекает в лёгкой форме. Врач-педиатр каждые три дня осматривает пациентов, медсестра находится с больными ежедневно», — сообщают в медучреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 15 февраля выздоровели за сутки 1098 ямальцев. Заразились коронавирусом 2098 человек — на семь человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 74 вахтовика.

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