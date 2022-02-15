Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Александровская больница Санкт-Петербурга получит новый корпус-трансформер, который полностью отдадут под размещение регионального сосудистого центра. Об этом 15 февраля сообщил изданию «Фонтанка» главный врач Александровской больницы Юрий Линец.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Макет больницы

Так, в новом корпусе будет отделения с реанимациями для лечения инфарктов и инсультов. Также появится сосудистое отделение и три операционные: нейрохирургическая, эндоваскулярная и гибридная, которую можно будет адаптировать для любых операций, в том числе полостных.

«Во время эпидемии эти подразделения будут перепрофилироваться на работу с инфекционными пациентами, а центр будет перемещаться в основное здание», — уточнили в стационаре.

В Александровской больнице надеются, что как и для больницы Святого Георгия на севере города, новый корпус построят быстро, до конца 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге в настоящий момент идет проектирование нескольких новых корпусов больниц. Так в Курортном районе планируется построить новый лечебно-реабилитационный корпус городской больницы №40 в Сестрорецке на 480 коек. Также идет проектирование нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и филиала инфекционной больницы Боткина в Колпино.