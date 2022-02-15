Минск, , 18:17 — REGNUM «За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,4%, рентабельность продаж — 8,3%», — сообщил 15 февраля Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Данные официальной статистики представлены без учёта банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, а также страховых и бюджетных организаций.

По данным Белстата, на 1 января нынешнего года кредиторская задолженность белорусских предприятий составила 66,2 млрд белорусских рублей ($26,3 млрд в эквиваленте), в том числе просроченная — 7,5 млрд бел.руб. (11,4% от общего объема кредиторской задолженности). При этом дебиторская задолженность составила 55,7 млрд бел.руб. ($22,1 млрд в эквиваленте), в том числе просроченная — 7,5 млрд бел.руб. (то есть 13,5% от общего объёма дебиторской задолженности).