Шеффилд, Великобритания, 15 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Британская рок-группа Bring Me The Horizon и поп-исполнитель Эд Ширан собираются выпустить студийную версию своей недавнего совместного выступления на премии Brit Awards. Об этом 14 февраля рассказал портал NME.

NME Эд Ширан и Bring Me The Horizon на премии Brit Awards

8 февраля Ширан объединился с метал-группой для переделанной версии своего трека 2021 года Bad Habits, чтобы открыть церемонию награждения Brit Awards 2022.

Оливер Сайкс из Bring Me The Horizon поделился записью разговора с Шираном, в котором они обсудили их живое выступление и предстоящий релиз песни.

https://twitter.com/bmthofficial/status/1493283911085948928

Ширан сказал, что «это было сумасшедшее шоу», а Сайкс добавил: «Я никогда не испытывал столько адреналина». Сайкс продолжил: «Так много людей просят студийную версию», на что Ширан ответил: «Мы должны ее выпустить». Ширан также добавил: «Мы пригласим Джордана и ребят [участники Bring Me The Horizon], а я займусь вокалом. Убедись, что в конце будет настоящий гроул!»