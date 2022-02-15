Архыз, Карачаево-Черкесия, , 18:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открылась детская школа по обучению навыкам катания на горных лыжах. Её базой стал всесезонный курорт «Архыз». Кроме катания на лыжах, детей планируется обучать здесь фристайлу, скалолазанию, альпинизму и акробатике, сообщили 15 февраля в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Детский клуб экстремальных видов спорта назвали «Дукка-Архыз», в него будут принимать детей в возрасте от пяти до 13 лет. С воспитанниками школы будут заниматься опытные профессиональные тренеры. В планах готовить на базе школы будущих олимпийцев.

«Школа «Дукка-Архыз» — важный проект для нашего курорта, потому что путь к олимпийским медалям начинается в детстве, на спортивных площадках рядом с домом», — приводит пресс-служба слова главы компании Хасана Тимижева.

Он также отметил, что в целях популяризации горных видов спорта в регионах, где расположены курорты, подведомственные госкомпании, в течение нескольких последних лет прошли обучение навыкам горнолыжного спорта и маунтинбайка более 1500 детей.