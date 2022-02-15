Подгорица, , 18:11 — REGNUM Согласно новым данным Центрального банка Черногории, за первые 11 месяцев прошлого года компании и бизнесмены вложили в Черногорию 764 млн евро, из них 672,12 млн — инвестиции иностранных граждан. При приток иностранных инвестиций составил 308,43 млн евро, так что чистая сумма иностранных инвестиций на конец ноября 2021 года составила 455,55 млн евро.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За 11 месяцев 2021 года иностранные граждане и компании инвестировали в компании и банки 159 миллионов евро.

В ЦБ отмечают растущую тенденцию инвестиций в недвижимость. А именно, по имеющимся на данный момент данным, иностранцы заплатили за них целых 245,73 млн евро к концу ноября 2021 года — это самая высокая сумма в годовом исчислении со времен предыдущего экономического кризиса 2008 года, вызванного ростом цен на недвижимость в мире. В течение многих лет Россия возглавляла список стран, из которых прибыло наибольшее количество ПИИ. За указанные 11 месяцев 2021 года их граждане и компании вложили 129,54 млн евро. Это означает, что граждане РФ ежемесячно инвестируют в среднем около 11,78 млн евро. Из них наибольшая сумма — 49,46 млн евро — приходится на недвижимость, которую они купили в Черногории. Сербия занимает второе место в списке, а инвестиции их граждан за тот же период достигли почти 72 млн евро. Здесь тоже большая часть приходится на покупку недвижимости в Черногории, на которую было выделено 33,16 млн. Мальта занимает третье место среди инвесторов с 70,37 млн евро, но эти инвестиции почти полностью состоят из долга компаний.