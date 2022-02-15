Подгорица, 15 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Согласно новым данным Центрального банка Черногории, за первые 11 месяцев прошлого года компании и бизнесмены вложили в Черногорию 764 млн евро, из них 672,12 млн — инвестиции иностранных граждан. При приток иностранных инвестиций составил 308,43 млн евро, так что чистая сумма иностранных инвестиций на конец ноября 2021 года составила 455,55 млн евро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

За 11 месяцев 2021 года иностранные граждане и компании инвестировали в компании и банки 159 миллионов евро.

В ЦБ отмечают растущую тенденцию инвестиций в недвижимость. А именно, по имеющимся на данный момент данным, иностранцы заплатили за них целых 245,73 млн евро к концу ноября 2021 года — это самая высокая сумма в годовом исчислении со времен предыдущего экономического кризиса 2008 года, вызванного ростом цен на недвижимость в мире. В течение многих лет Россия возглавляла список стран, из которых прибыло наибольшее количество ПИИ. За указанные 11 месяцев 2021 года их граждане и компании вложили 129,54 млн евро. Это означает, что граждане РФ ежемесячно инвестируют в среднем около 11,78 млн евро. Из них наибольшая сумма — 49,46 млн евро — приходится на недвижимость, которую они купили в Черногории. Сербия занимает второе место в списке, а инвестиции их граждан за тот же период достигли почти 72 млн евро. Здесь тоже большая часть приходится на покупку недвижимости в Черногории, на которую было выделено 33,16 млн. Мальта занимает третье место среди инвесторов с 70,37 млн евро, но эти инвестиции почти полностью состоят из долга компаний.