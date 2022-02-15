Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Американская компания Coca-Cola пообещала сделать многоразовыми 25% упаковок к 2030 году, что вызвало одобрение экологических групп, обвиняющих производителя безалкогольных напитков в загрязнении природы пластиком, сообщает Reuters.

Пластик

В данный момент потребители, инвесторы и экологи отворачиваются от компании из-за того, что ее одноразовые пластиковые бутылки на основе нефти засоряют океаны и приносят другие проблемы окружающей среде.

Согласно ежегодному отчету глобальной коалиции Break Free From Plastic, опубликованному в октябре, в 2021 году Coca-Cola четвертый год подряд явилась главным в мире источником пластика, загрязняющего природу.

Напомним, компания Swire Coca-Cola Ltd., производитель бутылок Coca-Cola, инвестировала не менее 900 млн юаней (около $139,68 млн) в строительство нового завода в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань в центральном Китае.

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