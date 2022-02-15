Лос-Анджелес, США, , 18:09 — REGNUM Поклонники американской певицы Бритни Спирс предполагают, что она вышла замуж за Сэма Асгари. Об этом 15 февраля пишет The Sun.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Причиной слухов о «тайной» свадьбе стал пост Асгари в Instagram, в котором он поздравил Спирс с Днём святого Валентина и назвал её «женой». «Счастливая жена, счастливая жизнь. С Днем святого Валентина, моя львица», — подписал он совместный снимок с певицей.

https://www.instagram.com/p/CZ-I0BbvdPf/

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс и Сэм Асгари обручились в сентябре 2021 года. «Я не могу в это поверить», — высказалась артистка.

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