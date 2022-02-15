Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Джефф Туиди, фронтмен американской альтернативной рок-группы Wilco, заявил, что группа находится в студии и работает над своим 12-м альбомом. Об сообщил портал NME 14 февраля. Вокалист объяснил поклонникам, что его активность в социальных сетях в последнее время стала нерегулярной из-за того, что Wilco готовят продолжение альбома 2019 года Ode To Joy. «Я был в студии с Wilco, записывал новую музыку, работал над новым альбомом. Это было очень очень очень очень весело и захватывающе. Мы отлично проводим время», — сказал Туиди.

NME Джефф Туиди из группы Wilco

Он также поделился с фанатами информацией о том, что новая музыка Wilco может выйти в ближайшее время: «Возможно, я поделюсь фрагментом незавершенной работы или чем-то подобным на выходных», — добавил он.