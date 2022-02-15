Москва, 15 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 15 февраля принял решение оставить в силе штрафы Meta Platforms Inc (ранее — Facebook Inc), сообщает пресс-служба суда.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta

Решениями суда оставлены без изменения постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 17 и 27 декабря 2021 года.

За нарушение ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации») на Meta Platforms Inc наложен административный штраф в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек, по части 4 той же статьи — 5 млн рублей, по части 2 этой статьи — 3 млн рублей.

Отмечается, что жалобы защиты оставлены без удовлетворения.