Бишкек, , 18:02 — REGNUM Киргизия приобрела в Китае шесть машин-амфибий для чистки ирригационных каналов. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, спецтехника стоимостью в $500 тысяч (38,2 млн рублей) прибудет в республику в конце февраля — начале марта текущего года.

«Уже 30 лет каналы не чистились, и из-за этого потеря поливной воды в них достигает 90%», — подчеркнул он.

Также глава правительства сообщил, что среди закупленных амфибий — две крупных, которые будут использоваться для очистки Большого Чуйского канала.