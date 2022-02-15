Бишкек, 15 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Киргизия приобрела в Китае шесть машин-амфибий для чистки ирригационных каналов. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, спецтехника стоимостью в $500 тысяч (38,2 млн рублей) прибудет в республику в конце февраля — начале марта текущего года.

«Уже 30 лет каналы не чистились, и из-за этого потеря поливной воды в них достигает 90%», — подчеркнул он.

Также глава правительства сообщил, что среди закупленных амфибий — две крупных, которые будут использоваться для очистки Большого Чуйского канала.