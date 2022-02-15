Бишкек, 15 февраля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 15 февраля, состоялся митинг-реквием, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-службы мэрии города Бишкека.

Цитата из видео на YouTube Вывод войск СССР из Афганистана

Участие в мероприятии приняли ветераны боевых действий в Афганистане и их семьи, министр обороны Бактыбек Бекболотов, вице-мэр Виктория Мозгачёва, председатель Комитета воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Николай Шуба, а также представители республиканского совета ветеранов войны в Афганистане и посольств России, Казахстана и Азербайджана.

Собравшиеся возложили венки к монументу воинам-интернационалистам и почтили память погибших в Афганистане советских солдат и офицеров минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, что 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинул последний советский военнослужащий. Афганская война продлилась 9 лет 11 месяцев и 19 дней. В ней участвовали более 7,1 тысячи киргизстанцев, из них погибли — 249, пропали без вести — четыре, были ранены и контужены — около полутора тысяч.