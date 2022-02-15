Минск, 15 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в 2021 году составили 102% к уровню 2020 года», — сообщил 15 февраля Национальный статистический комитет постсоветской республики.

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Таким образом, за минувший год денежные доходы населения Белоруссии за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги выросли на 0,2%.

По данным официальной статистики, в общем объёме денежных доходов населения Белоруссии «оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%».