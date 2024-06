Вашингтон, 15 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Британский инди-поп исполнитель Rex Orange County (Александер О'Коннор) представил новую композицию AMAZING в качестве второго сингла из своего будущего альбома WHO CARES? Артист выложил песню на все стриминговые сервисы в День Святого Валентина 14 февраля.

The Line Of Best Fit Rex Orange County

После анонса WHO CARES? в январе с открывающим синглом KEEP IT UP, Rex Orange County вернулся со вторым превью альбома под названием AMAZING. Релиз, приуроченный ко Дню Святого Валентина, сопровождается видеоклипом, снятым Крисом Улленсом.

WHO CARES? был создан вместе с голландским инди-музыкантом Benny Sings (Тим Ван Беркстейн) в его студии в Амстердаме. В записи альбома также принял участие рэпер Tyler, The Creator (Тайлер Оконма), появившись в песне OPEN A WINDOW. Релиз альбома состоится 11 марта на лейбле Sony Music.